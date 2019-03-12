13 марта с 11:00 до 16:00 будет частично ограничено движение по Старому коммунальному мосту в Барнауле, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Алтай».
Для автомобильного транспорта закроют полосу по направлению из Новоалтайска в Барнаул, из Барнаула в Новоалтайск проезд будет открыт. Ограничения связаны локальными ремонтными работами. Безопасность дорожного движения будут обеспечивать экипажи ГИБДД. ФКУ Упрдор «Алтай» просит учесть эту информацию при планировании поездок.
На работы заявилось барнаульское ООО «Проектавтомост»