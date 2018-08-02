Бывший «опальный» чиновник назначен замминистра здравоохранения Алтайского края

11 марта Владимир Лещенко приступил к исполнению обязанностей заместителя министра здравоохранения Алтайского края. Указ о его назначении на должность подписал губернатор региона Виктор Томенко. Информация об этом размещена на сайте краевого минздрава.
14 лет – с ноября 2002 года и до января 2016 года – Лещенко занимал должность главного врача краевого Диагностического центра, затем работал директором Барнаульского медицинского колледжа. Из-за конфликта с руководством Алтайского края был вынужден переехать в Республику Алтай. С 2017 по 2018 год он трудился заместителем министра здравоохранения Республики Алтай.
В нашем списке есть и те, кто никуда не уезжал, но вынужден был поменять сферу деятельности или остаться без должности.
По информации «Политсибру», еще в 2018 году группа врачей Диагностического центра написала письмо врио губернатора Виктору Томенко с просьбой назначить Лещенко главным врачом.
Добавим, в разные годы Владимир Лещенко был депутатом Алтайского краевого Законодательного собрания, секретарем медицинской палаты Алтайского края, членом правления общественной организации «Красный Крест», членом правления Ассоциации диагностических центров России и стран СНГ.
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