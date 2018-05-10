На что потратили 20 млн рублей курортного сбора в Алтайском крае?

Новости 12.03.2019 13:43 159

От уплаты курортного сбора в фонд развития курортной инфраструктуры Алтайского края за 2018 год поступило 20,6 млн рублей, сообщил в ходе интернет-конференции Владимир Устинов, председатель комитета АКЗС по бюджету и налогам. По словам спикера, за январь 2019 года поступления составили 3,4 млн рублей.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, депутат краевого парламента отметил, что в прошедшем году в крае курортный сбор заплатили 77 135 человек, а освободили от его уплаты – 1125 человек. В категорию «освобожденных» вошли в том числе лица, направленные на лечение в рамках обязательного медицинского либо социального страхования.

«Отмечу, что случаи отказа от уплаты сбора носили единичный характер. Так, администрацией города Белокуриха в рамках полномочий составлено и рассмотрено 4 протокола об административных правонарушениях за неисполнение плательщиками курортного сбора обязанности по уплате курортного сбора. Наложен штраф в двух случаях на общую сумму 1400 рублей», - рассказал Устинов.

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На деньги от уплаты сбора в 2018 году в Белокурихе обустроили прилегающие к курортной зоне леса, расчистили поросли, убрали валежник, установили скамейки и урны. Кроме того, был благоустроен левый берег реки Белокуриха в районе санатория «Алтайский замок» и «Старой радонолечебницы». Общая сумма работ составила 5,7 млн рублей.

В 2019 году, отметил Владимир Устинов, реализация эксперимента по развитию курортной инфраструктуры продолжится. В Белокурихе планируется обустройство пешеходных зон курорта, въездной группы города, а также мест общего пользования. Работы профинансируют за счет остатка бюджетных ассигнований Фонда, поступивших в 2018 году, а также за счет курортного сбора 2019 года.

Напомним, c 1 января 2019 года курортный сбор в Белокурихе вырос с 30 до 50 рублей.