На что потратили 20 млн рублей курортного сбора в Алтайском крае?

От уплаты курортного сбора в фонд развития курортной инфраструктуры Алтайского края за 2018 год поступило 20,6 млн рублей, сообщил в ходе интернет-конференции Владимир Устинов, председатель комитета АКЗС по бюджету и налогам. По словам спикера, за январь 2019 года поступления составили 3,4 млн рублей.
«Отмечу, что случаи отказа от уплаты сбора носили единичный характер. Так, администрацией города Белокуриха в рамках полномочий составлено и рассмотрено 4 протокола об административных правонарушениях за неисполнение плательщиками курортного сбора обязанности по уплате курортного сбора. Наложен штраф в двух случаях на общую сумму 1400 рублей», - рассказал Устинов.
На деньги от уплаты сбора в 2018 году в Белокурихе обустроили прилегающие к курортной зоне леса, расчистили поросли, убрали валежник, установили скамейки и урны. Кроме того, был благоустроен левый берег реки Белокуриха в районе санатория «Алтайский замок» и «Старой радонолечебницы». Общая сумма работ составила 5,7 млн рублей.
Напомним, c 1 января 2019 года курортный сбор в Белокурихе вырос с 30 до 50 рублей.