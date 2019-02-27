Водители двух иномарок погибли в ДТП под Барнаулом

Новости 12.03.2019 12:15 186

Утром 12 марта на 26 километре автодороги А-322 в Центральном районе Барнаула столкнулись две иномарки, сообщает паблик «Barnaul 22» ВКонтакте.

Как уточнили в пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю, в аварию попали автомобиль «Ниссан Теана» и «Тойота Камри». Они двигались во встречном направлении. Кто именно выехал на полосу встречного движения, пока устанавливается. Оба водителя погибли. Пассажиров в салоне не было.