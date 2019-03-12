Ссора соседей по барнаульской коммуналке закончилась шестью ножевыми ранениями

В Барнауле возбуждено уголовное дело в отношении женщины, подозреваемой в покушении на убийство, сообщает пресс-служба регионального СУСК. 58-летняя жительница краевого центра нанесла 6 ножевых ранений соседке по коммунальной квартире.
В связи с тем, что подозреваемая ранее отбывала срок за убийство и имеет непогашенную судимость, ее заключили под стражу. В ближайшее время преступнице будет предъявлено обвинение.
В начале января в одном из сел Тальменского района было обнаружено тело 31-летнего мужчины с признаками насильственной смерти