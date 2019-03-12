«Росводоканал Барнаул» готовит пригородные поселки к поливному сезону

Новости 12.03.2019 14:49 76

«Росводоканал Барнаул» ведет подготовку водопроводной системы в пригородной зоне к работе летом. На прошлой неделе специалисты предприятия работали в Затоне и поселке Лесной.

Водоснабжение пригородной зоны осуществляется из подземных источников. Артезианская вода содержит природные примеси марганца и железа, что является причиной образования отложений в сетях водопровода. В период повышения водоразбора и изменения скорости движения воды по трубам это может отразиться на качестве ресурса.

Сейчас в пригородных поселках реализуются первоочередные мероприятия по подготовке сетей к работе в летний период: промываются трубопроводы, ведется «расконсервирование» водонапорных башен, не работавших зимой, осуществляются ревизия и ремонт запорной арматуры, чистка и ремонт колодцев. На прошлой неделе в поселках Затон и Лесной проводилась промывка сетей и технические мероприятия на артезианских водозабора.

Также барнаульским водоканалом запланированы дальнейшие работы по обследованию сетей, ремонту и замене коммуникаций, запорной арматуры. Отметим, что в период проведения работ возможно временное ухудшение качества воды.