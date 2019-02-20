Алтайский край вошел Топ-10 рейтинга смертности от ВИЧ

Новости 12.03.2019 10:20 113

В Алтайском крае снизилась смертность от ВИЧ. По итогам 2018 года она составила 31,5 человек на 100 тысяч населения. В 2017 году эта цифра равнялась 33,5, сообщает РБК.

Эксперты отмечают, что в тройку лидеров по смертности от ВИЧ за прошлый год входят Кемеровская, Иркутская и Свердловская области. В Кемеровской и Свердловской областях этот показатель вырос более чем на 10% за год.

В Алтайском крае в 2018 году смертность от ВИЧ снизилась на 6 процентов, но, тем не менее, регион занял 8 место среди худших субъектов страны по этому показателю.

В Кемеровской области в 2018 году умерли 38,2 тыс. человек, из них 1750 — от ВИЧ, сообщили в региональном управлении Федеральной службы по государственной статистики. Коэффициент смертности от ВИЧ составляет 65,1 случая на 100 тыс. жителей региона — это больше, чем от всех отравлений алкоголем, самоубийств, убийств, утоплений и ДТП вместе взятых.

В Иркутской области коэффициент смертности от ВИЧ — 42,4 случая на 100 тыс. жителей, или три-четыре человека из каждой сотни умерших. В Свердловской области от ВИЧ умерли более 1,6 тыс. человек, коэффициент смертности составил 38,1 случая на 100 тыс. В этих регионах смертность от ВИЧ также больше, чем от всех произошедших в регионе убийств, самоубийств и ДТП вместе взятых.