В Барнауле прошел студенческий турнир по киберхоккею

Новости 12.03.2019 9:48 60

Турнир по киберхоккею прошел для нескольких десятков студентов АлтГТУ в конференц-зале «Сибирской медиагруппы». Событие посвятили Зимней универсиаде – 2019, сообщает сайт «Толк».

По мнению декана факультета информационных технологий Александра Авдеева, киберспорт переживает в России подъём. Спортсмены занимают серьезные места на мировых чемпионатах. В него вкладываются крупные инвесторы, что создаёт возможность заработка для киберспортсменов.

«Однако это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Люди тренируются по нескольку часов в день. Наши студенты участвуют в соревнованиях, но команды университета пока нет. У нас все-таки приоритет – образование. Но если появится необходимость, то для какого-либо мероприятия мы ее создадим, и даже не одну», – рассказал Авдеев.

Студенты на состязаниях разделились на несколько команд – играли по очереди. Знатоков киберхоккея, правда, не нашлось, но любителей других игр, таких как Dota или League of Legends, было достаточно.

«Я люблю играть в Dota, правда, посидеть удается нечасто, как хотелось бы, много времени уходит на учебу. А сейчас выпала шикарная возможность поиграть за факультет с друзьями и познакомиться с новыми людьми. Вообще, образование сложно совмещать с профессиональным киберспортом, поэтому многие спортсмены уходят из высших учебных заведений. Возможно, когда я получу образование и свой диплом инженера, я попробую себя в этой области», – поделился впечатлениями от соревнований студент второго курса факультета информационных технологий АлтГТУ Александр.

Прошедшие в «Сибирской медиагруппе» матчи были товарищескими. Возможно, они станут хорошей традицией и возможностью для начинающих спортсменов показать себя.