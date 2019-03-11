В Алтайском крае на базе соцобъектов откроются геронтологические центры

Новости 12.03.2019 7:45 183

В 2019 году в Алтайском крае на базе социальных объектов – домов-интернатов, центров социального обслуживания – откроются геронтологические центры. Об этом рассказала на пресс-конференции министр социальной защиты региона Наталья Оськина.

По её словам, открытие центров такого рода планируется реализовать в рамках национального проекта, о котором говорил в своем послании президент России Владимир Путин.

«Мы будем участвовать в реализации национального проекта «Старшее поколение». Перед нами стоит задача открытия геронтологических центров на базе существующих учреждений. Несколько пилотных проектов такого рода мы будем отрабатывать в крупных городах края. В них будут комнаты дневного пребывания. Люди получат навыки ведения здорового образа жизни, самопомощи, творчества, рукоделия. Цель геронтологических центров – компенсировать людям состояние отсутствия общения. Проект у нас действует пока до 2024 года. Пилотные геронтологические центры к концу 2019 года должны охватить порядка 1000 человек», - сообщила Наталья Оськина.

Министр также отметила, что в 2018 году на развитие 34 учреждений социального обслуживания края было выделено около 117 млн рублей из регионального бюджета, а в 2019 году планируется выделить 122 млн рублей. Дополнительно губернатор региона Виктор Томенко направил в 2019 году на укрепление материально-технической базы соцучреждений 95 млн рублей. На эти средства в крупных интернатах – Барнаульском, Павловском, Озёрском – будет проводиться ремонт жилых помещений, оборудоваться туалетные комнаты по стандартам «Доступная среда», банно-прачечные комбинаты, столовые, будут заменены вытяжки, закупят мягкий инвентарь, установят современные пожарные комплексы «Бастион».