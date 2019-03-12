ВТБ Лизинг поддержал проведение ассамблеи «Лизинг Евразия» в Минске

НП «Лизинговый союз», председателем совета которого является генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер, и Торгово-промышленная палата РФ выступили организаторами бизнес-миссии в рамках Международной ассамблеи «Лизинг Евразия», прошедшей 5-6 марта в Минске. Главной темой обсуждения стали принципы регулирования рынка лизинга на территории ЕАЭС.
Свои предложения по развитию рынка на площадке ассамблеи озвучили представители ГК ВТБ Лизинг, которые вошли в состав специальной бизнес-миссии «Россия-Беларусь»: операционный директор Сергей Маринич, директор по поддержке бизнеса Сабина Королева, управляющий директор Дмитрий Достовалов, а также руководство дочерней компании ВТБ Лизинг в Беларуси – директор Надежда Журок и заместитель директора Константин Жежель.
Кроме того, участники ассамблеи обсудили создание совместных электронных информационных площадок, а также перспективы развития в ключевых отраслях – авиации, агропромышленном и нефтегазовом комплексах, подвижном составе. Представители отраслевых ассоциаций отметили, что подобный формат встреч позволяет поделиться друг с другом передовым опытом работы и актуальными бизнес-решениями.