С 9 по 11 марта в Москве проходила выставка «Интурмаркет 2019». Стенды Алтайского края на выставке пользовались повышенным вниманием.
Как отметил заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов, среди гостей выставки были вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец, исполнительный директор ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
Особый интерес у посетителей, по мнению алтайского парламентария, вызвали мастер-классы народных мастеров. Они продемонстрировали виртуозное владение традиционными ремесленными специальностями.
Сергей Белоусов уверен: тот факт, что Алтайский край отметили дипломом федерального агентства по туризму за активное участие в выставке, свидетельствует: туризм - перспективная и активно развивающаяся отрасль экономики края.