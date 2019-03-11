Сергей Белоусов: «Стенды Алтайского края на выставке «Интурмаркет-2019» пользовались повышенным вниманием»

Новости 11.03.2019 18:44 47

С 9 по 11 марта в Москве проходила выставка «Интурмаркет 2019». Стенды Алтайского края на выставке пользовались повышенным вниманием.

Как отметил заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов, среди гостей выставки были вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец, исполнительный директор ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Особый интерес у посетителей, по мнению алтайского парламентария, вызвали мастер-классы народных мастеров. Они продемонстрировали виртуозное владение традиционными ремесленными специальностями.

Сергей Белоусов уверен: тот факт, что Алтайский край отметили дипломом федерального агентства по туризму за активное участие в выставке, свидетельствует: туризм - перспективная и активно развивающаяся отрасль экономики края.