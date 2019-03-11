Инфляция в Алтайском крае в 2019 году обогнала общероссийские показатели

Новости 11.03.2019 16:51 52

Инфляция в Алтайском крае за январь-февраль разогналась до 1,7%. За весь 2018 год индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги в регионе составил 4,1%. Судя по всему, в текущем календарном периоде данная величина как минимум превысит 5%.

Крайстат до последнего тянул с данными по инфляции в наступившем году. Между тем показатель за январь оказался рекордным - 1,2%. Очевидно, это вызвано ростом НДС, спровоцировавшим поднятие цен, а также очередным повышением тарифов на ЖКУ.

В первый месяц года продукты питания подорожали на 1,8%, услуги - на 1,2 %, а непродовольственные товары - на 0,7%. Что касается февраля, здесь инфляция замедлилась почти вдвое - до 0,5%. И вновь сильнее всего выросли продукты питания - на 0,7%.

Сейчас инфляция по итогам двух месяцев 2019 года в регионе равна 1,7%. Аналогичный показатель в 2018-м составлял 0,7%. В России за период с января по февраль текущего года инфляция достигла 1,4%.

То ли еще будет: инфляция в Алтайском крае за прошлый год подскочила в 2,3 раза Новости 18.01.2019 15:22 Впрочем, в абсолютных значениях цифры не выглядят такими устрашающими 866

Напомним, по итогам 2017 года инфляция в Алтайском крае составила символические 1,8%. До этого, в 2016 году ее оценивали в 5,8%, в 2015 году - в 12,4%, в 2014 году - в 11,2%, в 2013 году - в 7%.