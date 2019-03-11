Не май месяц. Синоптики обещают жителям Алтая большое тепло

Новости 11.03.2019 15:47 65

В Алтайский край идет волна потепления. В ближайшие дни в предгорных районах потеплеет до +11... +13 градусов, сообщили в Алтайском гидрометеоцентре.

12 марта местами в северных районах ожидается небольшой снег. В утренние часы местами изморозь, туман. Ветер южный 3-8 м/с, днем местами в южных районах порывы до 13 метров в секунду. Температура днем -4…+1 градус, в предгорных районах до +7 градусов, - рассказали синоптики.

В Барнауле в этот день в конце ночи и начале дня возможен небольшой снег. В дневные часы воздух прогреется до -1…+1 градуса. 13 марта - без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. Ветер южный местами порывами до 15 м/с. Температура ночью -7…-12 градусов, в предгорьях до -17 градусов, днем +1…+6 градусов, в предгорьях до +11 градусов. 14 марта - без осадков. В утренние часы местами изморозь. Местами порывы будут достигать 15 м/с. Температура ночью -4…-9 градусов, в предгорных районах до -14 градусов, днем +3…+8 градусов, в предгорьях до +13 градусов.