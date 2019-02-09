Российский антирекорд: половина алтайских педагогов получает менее 15 тысяч рублей в месяц

Новости 11.03.2019 13:38 103

Каждый второй учитель в Алтайском крае получает зарплату менее 15 тысяч рублей в месяц. При этом лишь каждый четвертый педагог имеет доход выше, чем средний заработок по региону (25 506 рублей). Такие выводы следуют из исследования, подготовленного агентством "РИА Новости".

При составлении рейтинга регионов по зарплатам сотрудников сферы образования аналитики учитывали доли работников с зарплатами выше 50 тысяч рублей в месяц, выше средней по региону и ниже 15 тысяч рублей.

Алтайский край расположился на 65-ой строчке. 51,8% сотрудников сферы образования получают меньше 15 тысяч рублей. Выше среднего по региону зарабатывают 26,4% учителей. Наконец, свердоходами могут похвастать только 2,4% алтайских педагогов.

Большую, чем в Алтайском крае, долю педагогов, которые зарабатывают до 15 тысяч рублей, имеет лишь Дагестан - 53,1%.

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Для сравнения, Республика Алтай находится в рейтинге на 59-м месте. В регионе 34,7% педагогов получают менее 15 тысяч рублей, а 2,8% - свыше 50 тысяч рублей. Доля тех, кто имеет доход выше среднего по субъекту (30 537 рублей), составляет 28,4%.

Лучшие позиции в Сибири оказались у Томской (18 место), Иркутской областей (20) и Красноярского края (19).

Лидерами рейтинга стали Москва, Чукотка и Ямало-Ненецкий автономный округ. Аутсайдеры - Карачаево-Черкесия, Ингушетия и Чечня.