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«Забронзовела»: Яна Кирпиченко выиграла четвертую медаль на Универсиаде в Красноярске

Новости
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Алтайская лыжница Яна Кирпиченко выиграла очередную бронзовую медаль на Универсиаде. 11 марта она стала третьей в масс-старте на 15 км. При этом весь пьедестал почета остался за российскими спортсменками.

Для Кирпиченко это была заключительная гонка на соревнованиях. В итоге победу в масс-старте отпраздновала Алиса Жамбалова. Екатерина Смирнова проиграла ей 1,1 секунды, Яна Кирпиченко - 5,6 секунды. Преимущество алтайской лыжницы над четвертым местом составило 10 секунд.

В целом Универсиаду стоит признать успешной для единственного представителя Алтайского края в составе сборной. В трех из четырех индивидуальных гонках Кирпиченко завоевывала бронзу, в эстафете же она выиграла свое единственное золото.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: flgr.ru