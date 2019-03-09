«Забронзовела»: Яна Кирпиченко выиграла четвертую медаль на Универсиаде в Красноярске

Новости 11.03.2019 12:40 105

Алтайская лыжница Яна Кирпиченко выиграла очередную бронзовую медаль на Универсиаде. 11 марта она стала третьей в масс-старте на 15 км. При этом весь пьедестал почета остался за российскими спортсменками.

Для Кирпиченко это была заключительная гонка на соревнованиях. В итоге победу в масс-старте отпраздновала Алиса Жамбалова. Екатерина Смирнова проиграла ей 1,1 секунды, Яна Кирпиченко - 5,6 секунды. Преимущество алтайской лыжницы над четвертым местом составило 10 секунд.

В целом Универсиаду стоит признать успешной для единственного представителя Алтайского края в составе сборной. В трех из четырех индивидуальных гонках Кирпиченко завоевывала бронзу, в эстафете же она выиграла свое единственное золото.