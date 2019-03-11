Заблудившуюся в лесу женщину вторые сутки не могут отыскать в Каменском районе

Новости 11.03.2019 12:02 91

В ночь с 9 на 10 марта в Каменском районе в лесу потерялась 32-летняя женщина. Поисковая операция с участием полиции, МЧС и волонтеров результатов пока не дала, пишут "Каменские известия".

Анастасия Метелева заблудилась в лесу в окрестностях станции Плотинной. По ее словам, полученным в ходе регулярных звонков в службу 112, она шла в населенный пункт Аллак. Женщина выходила на связь регулярно, каждые полчаса до четырех утра. Затем звонки от нее прекратились. В один из сеансов связи она сказала спасателям, что развела костер, но при облете местности костров замечено не было. В поисках пропавшей были задействованы снегоходы, внедорожники и квадрокоптер.

Пропавшую жительницу Барнаула нашли спустя два месяца Новости 09.03.2019 17:05 История с исчезновением завершилась хеппи-эндом 313

В течении ночных часов была обследована территория от станции Плотинная до Мысков, но результата это не дало. Спасательная операция не завершена. Практически весь личный состав полиции ведет работу в селах и окрестностях правобережья.

Приметы пропавшей: рост 160-170 сантиметров, плотного телосложения, волосы темные, длинные, глаза карие.