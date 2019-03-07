Прокуратура рассказала, сколько алтайских мундепов лишились мандатов в 2018 году

Новости 11.03.2019 11:35 197

Прокуратура Алтайского края в ответ на запрос «Политсибру» рассказала, сколько муниципальных депутатов региона в 2018 году лишились мандатов из-за неверного декларирования доходов. По словам помощника прокурора Алтайского края Марии Антошкиной, 72 народных избранника потеряли свой статус депутата.

Надзорное ведомство не стало раскрывать географию муниципалитетов, в которых были прекращены полномочия депутатов представительных органов. Между тем еще в конце 2018 года сообщалось, что свои места в представительном органе потеряли два народных избранника из Шелаболихинского района. Досрочно покинуть места в местных советах были вынуждены депутаты в Тальменском и Солонешенском районах.

Напомним, в Алтайском крае в настоящее время прокуратура требует лишить мандатов депутатов представительных органов в нескольких городах. Среди них Барнаул и Бийск. В Рубцовске и Новоалтайске народным избранникам удалось доказать свою невиновность, не прибегая к судебным разбирательствам.

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Как уже сообщалось, в Приморье по инициативе прокуратуры прекращены полномочия 38 депутатов представительных органов местного самоуправления, нарушивших требования законодательства о противодействии коррупции. Как сказано на сайте прокуратуры Приморского края, в ходе проверки исполнения антикоррупционного законодательства выявлены нарушения требований ст. 40 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Речь идет о лицах, замещающих муниципальные должности.

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Установлено, что 38 депутатов представительных органов местного самоуправления не исполнили (или ненадлежащим образом исполнили) обязанности по представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Так, ими не были отражены сведения о наличии в собственности объектов недвижимого имущества, транспортных средств, об открытых банковских счетах и размещенных на них средствах.