В Барнауле «озеленят» воду в системе отопления

Новости 11.03.2019 10:37 28

14 дней – с 18 по 31 марта – теплосетевое подразделение Сибирской генерирующей компании в Барнауле будет проводить плановые испытания тепловых сетей города на плотность. При этом не требуется отключение горячей воды или отопления и излишне давление на коммуникации. Выявлять утечки будут только при помощи безвредного пищевого красителя зеленого цвета – откуда течет окрашенная вода, там и слабое место.

Окрашивание воды позволит выявить утечки на тепловых сетях, в тепловых камерах и в центральных тепловых пунктах. Встречаются случаи, когда сетевая вода, непригодная для использования в быту, все же применяется с этой целью. Запуск красителя позволяет решить и эту проблему. Краситель имеет органический состав и абсолютно безвреден. Он называется «Уранин-А». Он хорошо растворяется в воде и придает ей яркое зеленое флуоресцентное свечение. Более того, в нашей обычной жизни «Уранин» встречается довольно часто. Его используют при производстве мыла, ткани.

Необходимое количество красителя – 350 кг– вводится в тепловые сети в двух точках города. Отдельно для циркуляционного контура ТЭЦ-2 и отдельно для ТЭЦ-3. После этого в течение всего периода испытаний концентрация красителя поддерживается на необходимом уровне – проще говоря его дозируют в систему.

После этого сотрудники компании проводят обходы тепловых сетей, бойлерных установок, потребителей. При выявлении неисправностей будут проводится ремонты оборудования.