Власти Иркутской области расселят жильцов «хрущевок»

Новости 11.03.2019 9:22 58

Власти Иркутской области рассматривают варианты расселения жителей многоквартирных домов серии 1-335 - «хрущевок», сообщила в 11 марта пресс-служба правительства региона по итогам совещания по проблемам эксплуатации домов.

«Текущее состояние некоторых домов требует принятия механизмов расселения жителей с учетом обеспечения жилищных прав собственников жилых помещений и нанимателей жилых помещений по договорам социального найма в этих домах, а также определения источников финансирования обозначенных мероприятий», - сказано в сообщении.

Министерство строительства Иркутской области подготовило предложения «по возможным механизмам расселения указанных домов». Их направят на обсуждение в муниципалитеты.

Сегодня на территории региона расположены около 1,3 тыс. многоквартирных домов серии 1-335, построенных 1960-х-1970-х годах. Их нормативный срок эксплуатации завершается, кроме этого, дома имеют конструктивные недостатки в несущих конструкциях.