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Сотрудники ЧОП подрались с гостями пивного магазина в краевом центре

Новости
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Пользователи социальной сети ВКонтакте опубликовали в паблике «Инцидент Барнаул» видео драки сотрудников частного охранного предприятия и клиентов пивного магазина. Драка произошла в Барнауле, отмечают публикаторы, однако время и место события не уточняют. 

 

В потасовке несколько мужчин и женщин противостоят 2 представителям службы охраны. Сотрудники ЧОП пускают в ход кулаки, швабру, а также газовый баллончик.

Причина конфликта из видео неясна. Тем не менее, одна из женщин возмущается действиями охраны и требует вызвать полицию. Пользователи социальной сети в данной ситуации раскритиковали поведение сотрудников ЧОП.

В центре Барнаула произошла массовая драка

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Ykt.Ru

#ЧОП #Барнаул #драка