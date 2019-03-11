Сотрудники ЧОП подрались с гостями пивного магазина в краевом центре

Новости 11.03.2019 8:15 71

Пользователи социальной сети ВКонтакте опубликовали в паблике «Инцидент Барнаул» видео драки сотрудников частного охранного предприятия и клиентов пивного магазина. Драка произошла в Барнауле, отмечают публикаторы, однако время и место события не уточняют.

В потасовке несколько мужчин и женщин противостоят 2 представителям службы охраны. Сотрудники ЧОП пускают в ход кулаки, швабру, а также газовый баллончик.

Причина конфликта из видео неясна. Тем не менее, одна из женщин возмущается действиями охраны и требует вызвать полицию. Пользователи социальной сети в данной ситуации раскритиковали поведение сотрудников ЧОП.