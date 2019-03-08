Новый депутат в Алтайском Заксобрании появится в сентябре 2019 года

Новости 11.03.2019 7:15 104

Довыборы в Алтайское Заксобрание по одномандатному округу № 2 пройдут в единый день голосования, 8 сентября 2019 года. В настоящее время в АКЗС насчитывается 67 депутатов. На минувшей неделе скончался один из старейших народных избранников действующего созыва Александр Гуков.

В соответствии со ст. 135 Кодекса Алтайского края "О выборах, референдуме, отзыве депутатов", краевое Заксобрание вправе назначить дополнительные выборы на второе воскресенье сентября. Полномочия Александра Гукова в связи с его смертью прекращаются досрочно.

Умер депутат АКЗС Александр Гуков Новости 08.03.2019 12:43 В Ключевском районе Алтайского края на 72-м году жизни скончался директор «КХ Гукова А.В.» 631

Напомним, в сентябре 2016 года Гуков одержал уверенную победу по округу № 2 (Ключевский, Кулундинский, Михайловский, Табунский районы). Тогда он набрал 50,14% голосов избирателей. Кандидат от КПРФ Владимир Кривошеев получил 19,06%, Максим Шапошников (ЛДПР) - 13,23%, эсер Николай Мякушко - 9,1%, "яблочник" Владимир Юрченко - 4,39%. Явка составила 44,58%.

До этого Александр Гуков в мае 2016 года выиграл праймериз "Единой России". Второе место по этому округу заняла Наталья Цепенко, прошедшая затем в АКЗС от территориальной группы "партии власти".

Говорить о том, кого политические партии намерены выставить на сентябрьские выборы, пока преждевременно. Не исключено, что мы увидим ряд неожиданных фигур. Кроме того, закон не запрещает участие и самовыдвиженцев. Для этого потребуется собрать подписи 0,5% избирателей, зарегистрированных на округе. Приблизительно, речь идет о 2800 "автографах".

Напомним, о смерти Александра Гукова стало известно 8 марта. По некоторым данным, парламентарий скончался в Яровом во время лечения в санатории "Химик".