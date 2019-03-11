О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Рвутся трубы...
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Рвутся трубы...

Участники барнаульского проекта «Большая сцена» готовятся к спектаклю

Новости
50
0

В Барнауле продолжаются репетиции театральных групп юбилейного сезона «Большой сцены». В частности, на репетициях группы режиссёра Дарьи Уханковой актеры уже учат текст и примеряют на себя новые роли, сообщили «Наши Новости».

Очередная репетиция театрального проекта «Большая сцена» прошла в Барнауле

Очередная репетиция театрального проекта «Большая сцена» прошла в Барнауле

Новости

На этот раз, участники учились правильно падать и говорить скороговорки

319

За основу спектакля режиссер взяла произведение Ивана Вырыпаева «Город, где я». По её словам, сценарий был подобран под участников группы. Главная мысль пьесы заключается в том, что хорошее или плохое нужно заслужить.

«Я понимаю, что материал «зашел» в актеров. Это был материал, который их поразил, который пришелся им к сегодняшнему дню, попал в них. Просто удивление для меня, что мы так совпали», - отметила Дарья Уханкова.

Руководитель шоколатерии «Марчелато» Татьяна Шувакина добавила, что в своем спектакле группа расскажет про Барнаул с удивительной точки зрения.

Стартовал пятый сезон театрального проекта «Большая сцена» от журнала «Автограф»

Стартовал пятый сезон театрального проекта «Большая сцена» от журнала «Автограф»

Новости

Накануне состоялась первая встреча участников и режиссеров пятого, юбилейного сезона театрального проекта «Большая сцена»

507

«Мы расскажем, что наш город - волшебный. Ведь в этом городе живем мы: я, зрители и те, кто будет в этом всем участвовать», - пояснила участница проекта.

Напомним, спектакли «Большой сцены» состоятся 18 апреля во Дворце культуры Барнаула.

Автор: Политсиб.ру

#Барнаул #Большая сцена