Как прошла «Сибирская масленица» в Алтайском крае. Фоторепортаж

Новости 10.03.2019 13:39 186

9 марта в Алтайском крае в 12-й раз прошел фестиваль «Сибирская Масленица». В этом году масштабный праздник состоялся в селе Новотырышкино на территории туристско-развлекательного комплекса «Сибирское подворье». Участниками проводов зимы стали 37 тыс. человек, сообщили в краевом управлении по развитию туризма и курортной деятельности.

Гостями Смоленского района стали не только жители Алтайского края, но и других российских регионов. Кроме того, праздник посетили представители других стран - Германии, Швеции, Швейцарии.

Также участником «Сибирской масленицы» стал глава региона Виктор Томенко. По его словам, за 12 лет фестиваль из небольшого деревенского праздника вырос до международного уровня.

«Я рад приветствовать всех, кто прибыл в Алтайский край. Сегодня мы с вами - равноправные участники прекрасного русского праздника. Мы провожаем зиму, встречаем весну. «Сибирская Масленица» объединила десятки тысяч жителей Алтайского края и многочисленных гостей нашего региона. Зимы у нас в Сибири, как правило, затяжные, многоснежные, холодные. Поэтому встреча весны - это всегда ожидание тепла и света, начала весенних и летних полевых работ. Желаю вам море счастья, океан радости. Пусть эти улыбки и эта энергия, которая сконцентрировалась вокруг нас, подпитывают всех и каждого не только сегодня, но и весь год», - цитирует губернатора официальный сайт администрации края.

На территории «Сибирского подворья» работало более 30 развлекательных площадок. Веселые конкурсы позволяли не только показать свою меткость, ловкость, силу и сноровку, но и заработать «масленичные рубли». Местную валюту участники конкурсов обменивали в «Масленичной лавке» на призы.

По традиции, частью праздника стал большой конноспортивный праздник на ипподроме.

Также во время празднования был установлен рекорд. Хоровод «Круг в круге» стал самым массовым в России, в нем приняли участие 1 тыс. 134 человека.

Напомним, фестиваль включен в «Национальный календарь событий» и «Событийный календарь Алтайского края». В 2016 году праздник получил Гран-при регионального этапа конкурса Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов»; в 2017 году - Гран-при высшей профессиональной премии в области массовых форм театрального искусства «Грани Театра масс» в номинации «Лучший национальный праздник». В 2018 году Алтайский край вошел втоп-10 для путешествий на Масленицу.