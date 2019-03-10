Читка пьес «Любимовка» впервые пройдет в Барнауле

Новости 10.03.2019 10:10 50

10 и 11 марта в Барнауле пройдет «Любимовка». Горожане впервые смогут принять участие в открытом чтении пьес фестиваля молодой драматургии, сообщила «Комсомольская правда на Алтае».

Читать произведения будут как профессиональные, так и начинающие артисты. После прочтения зрители смогут обсудить читку с режиссерами и актерами.

Режиссер Дома актера Дарья Уханкова отметила, что это знаковое явление для культурной жизни Барнаула. «Любимовка» - отличная возможность молодым драматургам заявить о себе. Событие проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре.

«К сожалению, многие люди ничего не знают о современном театре, о том, что есть другая драматургия, кроме «Чехова». Современная драматургия, которая читается на «Любимовке», говорит совсем другим языком, там совсем другие герои. Мне бы очень хотелось, чтобы люди с ней познакомились и, самое главное, обсудили ее», - рассказала режиссер.

На читках действует возрастное ограничение 18+. Вход бесплатный. «Любимовка» состоится в Доме актера по адресу ул. Льва Толстого, 31. С расписанием можно ознакомиться на странице события в социальной сети.