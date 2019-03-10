«Взрывные» СМС. Бийчане получили сообщения о минировании торгового центра

В Бийске 9 марта силовики эвакуировали посетителей торгово-развлекательного центра «Воскресенье» из-за сообщений о минировании здания, пишет «Бийский рабочий». СМС с угрозами взрыва были отправлены горожанам.
Бийчанин Виктор Мастеровой опубликовал в соцсети скриншот СМС, в котором говорится следующее: «В вашем здании находится мощное взрывное устройство».
Напомним, 6 марта из-за ложных сообщений о минировании в Бийске были эвакуированы гимназия №1 и филиал художественной школы в 23-м микрорайоне.
6 марта угрозы получили гимназия №1 и филиал художественной школы в 23-м микрорайоне