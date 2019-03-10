«День траура»: неизвестные отравили семь собак в барнаульском приюте «Ласка»

Новости 10.03.2019 9:15 98

9 марта в барнаульский приют для животных «Ласка» неизвестные подбросили отравленную еду. На странице приюта в социальной сети сообщается о том, что яд унес жизни семерых питомцев, еще три собаки пропали.

«Ребята, это трагедия. Сегодня ночью через забор в приют была закинута отрава...Полиция выясняет, кто это сделал. У соседей везде есть камеры, за забором оставлены следы и раскиданная ливерная колбаса с раскрошенными таблетками.. У нас день траура», - говорится в сообщении.

Сотрудники приюта намерены повысить условия безопасности. Они просят всех неравнодушных граждан помочь с усилением охраны территории.

Напомним, «Приют для бездомных собак и кошек Ласка» существует в Барнауле с 2002 года. Организация более двух лет занимается отловом и содержанием безнадзорных животных.