Пропавшую жительницу Барнаула нашли спустя два месяца

Новости 09.03.2019 17:05 93

В Барнауле спустя почти два месяца удалось найти женщину, пропавшую еще в середине января. Горожанка жива. Об этом со ссылкой на волонтеров говорится в группе "ВКонтакте" "Инцидент Барнаул".

46-летняя Татьяна Рукавишникова считалась пропавшей без вести с середины зимы. Вечером 13 января она вышла из дома по адресу: Шумакова, 32 и не вернулась. Ее сотовый телефон оказался недоступен. В момент исчезновения жительница Барнаула была одета в белую куртку с капюшоном, синие джинсы, черные ботинки на шнуровке.

Накануне волонтеры сообщили об успешном завершении поисков. Где и при каких обстоятельствах была обнаружена женщина, не раскрывается по этическим причинам.