«Алтайбаскет» одержал рекордную победу в присутствии губернатора

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 8 марта впервые побывал на матче местной баскетбольной команды. "Алтайбаскет" в рамках второго дивизиона мужской Суперлиги принимал "Локомотив-Кубань-ЦОП". Барнаульские спортсмены одержали самую крупную победу в сезоне, а глава региона пообещал поддержку коллективу.

"Наши ребята - молодцы, порадовали болельщиков, выиграли у гостей 82:53. Надо сказать, что у нас в Алтайском крае есть спортивные традиции вообще и баскетбольные в частности. Сейчас в "Алтайбаскете" играют ребята молодые, но старательные и перспективные. У них хороший тренер Борис Соколовский, который не только ведет игру, но и учит, воспитывает, растит игроков... После окончания матча зашел в раздевалку к нашим парням (наконец-то познакомился с ними), поздравил их с победой, пожелал новых удач. Буду следить за выступлениями "Алтайбаскета", будем помогать, поддерживать", - прокомментировал игру губернатор в своем Instagram.