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В алтайском селе задержали мужчину с мешком марихуаны

Новости
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В селе Шадрино на одном из пустырей сотрудники Госавтоинспекции задержали 35-летнего жителя Барнаула по подозрению в незаконном хранении наркотиков.

Мужчина шел с мешком, наполненным веществом специфического происхождения. Все содержимое сотрудники полиции изъяли. Проведенное исследование установило, что в мешке находилась марихуана массой 110 граммов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По данному факту в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ – незаконное хранение наркотических средств в крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Автор: Политсиб.ру