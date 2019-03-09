О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Рвутся трубы...
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Рвутся трубы...

Очередной резидент новоалтайской ТОСЭР вложится в ткани с принтом

Новости
90
0

ООО «Свит-Текстиль» намерено организовать в Новоалтайске производство отделки тканей с нанесением специального принта. Таким образом предприятие станет пятым резидентом территории опережающего социально-экономического развития.

Согласно информации, размещенной на сайте минэкономразвития Алтайского края, решение о заключении соглашения с компанией «Свит-Текстиль» принято на заседании межведомственной комиссии под руководством министра экономического развития региона Павла Дитятева.

Цифры и факты: алтайские власти рассказали о планах по развитию моногородов в регионе

Цифры и факты: алтайские власти рассказали о планах по развитию моногородов в регионе

Аналитика

«Политсибру» узнал в краевом министерстве экономического развития ход реализации программы

1001

Компания представила инвестпроект по организации производства отделки тканей с нанесением специального принта. Инвестор уже приступил к практической реализации проекта. На сегодняшний день приобретена часть оборудования, производится его монтаж и пуско-наладка. Технический запуск производства запланирован на второй квартал 2019 года.

Моногород в Алтайском крае обзавелся еще одним резидентом ТОСЭР

Резидент направит на реализацию проекта порядка 25 млн рублей. На новом производстве в Новоалтайске в течение 2019-2021 годов будет трудоустроено порядка 40 человек.

Заявка региона на включение компании в федеральный реестр резидентов ТОСЭР в соответствии с действующим законодательством направлена для рассмотрения в министерство экономического развития РФ.

Резиденты заходят в новоалтайскую ТОСЭР с 3D-принтером и жмыхом

Резиденты заходят в новоалтайскую ТОСЭР с 3D-принтером и жмыхом

Новости

Окончательное решение по заявкам примет Минэкономразвития РФ

485

Автор: Политсиб.ру