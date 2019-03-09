Очередной резидент новоалтайской ТОСЭР вложится в ткани с принтом

Новости 09.03.2019 12:49 90

ООО «Свит-Текстиль» намерено организовать в Новоалтайске производство отделки тканей с нанесением специального принта. Таким образом предприятие станет пятым резидентом территории опережающего социально-экономического развития.

Согласно информации, размещенной на сайте минэкономразвития Алтайского края, решение о заключении соглашения с компанией «Свит-Текстиль» принято на заседании межведомственной комиссии под руководством министра экономического развития региона Павла Дитятева.

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Компания представила инвестпроект по организации производства отделки тканей с нанесением специального принта. Инвестор уже приступил к практической реализации проекта. На сегодняшний день приобретена часть оборудования, производится его монтаж и пуско-наладка. Технический запуск производства запланирован на второй квартал 2019 года.

Резидент направит на реализацию проекта порядка 25 млн рублей. На новом производстве в Новоалтайске в течение 2019-2021 годов будет трудоустроено порядка 40 человек.

Заявка региона на включение компании в федеральный реестр резидентов ТОСЭР в соответствии с действующим законодательством направлена для рассмотрения в министерство экономического развития РФ.