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Яна Кирпиченко стала чемпионкой Универсиады в женской эстафете

Новости
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Яна Кирпиченко, единственная спортсменка из Алтайского края, вошедшая в состав сборной России на Универсиаде, завоевала золотую медаль в лыжной эстафете. Гонка прошла в Красноярске 9 марта.

Кирпиченко бежала первый этап за российскую сборную. Далее пятикилометровый отрезок по очереди преодолели Екатерина Смирнова и Алиса Жамбалова. На финише преимущество российской сборной составило более 1,5 минут над преследователями - командами Японии и Италии.

Алтайская лыжница Яна Кирпиченко завоевала бронзу на Универсиаде в Красноярске

Алтайская лыжница Яна Кирпиченко завоевала бронзу на Универсиаде в Красноярске

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Таким образом Яна Кирпиченко к двум ранее завоеванным бронзовым медалям в индивидуальных гонках добавила золото в эстафете. Еще одна попытка - в спринте - для спортсменки окончилась неудачей: она выбыла на стадии 1/4 финала.

Определенные шансы на успех имеет Кирпиченко и в заключительной гонке - масс-старте на 15 км. Между тем еще накануне Универсиады спортсменка тяжело переболела, поэтому по собственному признанию, на медали в Красноярске особо не рассчитывала. 

Лыжница из Алтайского края вновь не «осилила» золото на Универсиаде

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Автор: Политсиб.ру