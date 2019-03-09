Ряд бийских перевозчиков продолжают «демпинговать», невзирая на увеличение тарифов

Новости 09.03.2019 10:57 48

Стоимость проезда в некоторых автобусах Бийска составляет 16 рублей. При этом с 1 марта цену за билет подняли до 20 рублей, пишет "Бийский рабочий".

Как поясняет администрация муниципального предприятия «Городской транспортный диспетчерский центр», проезд на маршрутах № 77, 55 и 44 составляет 16 рублей при оплате наличными. При этом уточняется: на маршруте № 44 это правило действует только у перевозчика Матусовича.

Также в МУП разъясняют, что на всех городских (включая электротранспорт) и экспресс-маршрутах действует скидка 3 рубля на проезд при расчете банковской картой Master Card. Эта акция действует по 25 марта.

Проезд в общественном транспорте Бийска подорожает в марте Новости 27.02.2019 7:15 Цена на проезд в автобусах и трамваях повысится до 20 рублей 1027

«Проезд в трамваях возможно осуществлять по общегражданской транспортной карте, предполагающей неограниченное количество поездок. Данную карту необходимо пополнять каждый месяц на 750 рублей, и приобрести ее можно в Центре поддержки клиентов на улице Ленина, 234», - говорится в сообщении.

Напомним, с 1 марта 2019 года на городских маршрутах установлен предельный тариф - 20 рублей за поездку. Речь идет об автобусах №№ 3, 4, 6, 8, 10, 14, 15, 17, 21, 21г, 23, 24, 35, 37, 39, 44, 45, 48, 23, 46, 47 и всех трамвайных маршрутах.

Стоимость проезда на экспресс-маршрутах с 1 марта 2019 года составляет 25 рублей. К ним относятся автобусные маршруты № 13, 26, 27, 27д, 27д2, 27з, 36, 50, 56к.