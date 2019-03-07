СМИ: барнаульским школьникам выдали антибиотики после смерти 9-летнего ребенка от менингита

Новости 09.03.2019 10:25 102

Одноклассникам скончавшегося на неделе от менингита барнаульского школьника раздали антибиотики. Всем желающим сделали мазок на менингококковую инфекцию, пишет "ТОЛК".

В семье погибшего второклассника еще пятеро детей, больше никто не заболел. Известно, что в ближайшее время будут проведены дезинфекция помещений учреждения образования и мероприятия по осмотру детей. Также родители учеников школы № 133 могут обратиться в поликлинику для осмотра у педиатра.

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Ранее факт гибели 9-летнего школьника от менингококка подтвердили в региональном Минздраве. Заведующая отделением профилактики инфекционных болезней краевого Центра эпидемиологии Ирина Переладова сообщила, что родители сразу вызвали ребенку участкового педиатра, который прописал лечение.

Однако родители пытались справиться сами, несмотря на то, что состояние ребенка ухудшалось. Скорую помощь семья вызвала лишь тогда, когда появилась сыпь.