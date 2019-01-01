Судебные приставы в Алтайском крае за год собрали с населения более 8 млрд рублей

Новости 09.03.2019 9:59 175

В 2018 году судебные приставы-исполнители в Алтайском крае сумели взыскать с должников на 567 млн рублей больше, чем за предыдущий календарный период. Всего же было собрано 8,321 млрд рублей.

О результатах деятельности регионального УФССП шла речь на встрече главного судебного пристава региона Дмитрия Лабутина и губернатора Виктора Томенко.

По словам Лабутина, в среднем каждый судебный пристав взыскал в рамках исполнительных производств 19,172 млн рублей. В прошедшем году судебные приставы-исполнители возбудили свыше 943 тысяч исполнительных производств. Это на 154 тысячи больше, чем в 2017 году.

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Одним из направлений деятельности УФССП по Алтайскому краю стало взыскание задолженности по зарплате. В настоящее время данный показатель составляет около 88%. Всего за прошлый год судебные приставы смогли добиться выплаты со стороны работодателей 181 млн рублей.

Кроме того, за 2018 год с неплательщиков алиментов было взыскано около 393 млн рублей на содержание детей.