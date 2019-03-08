Алтайский студент взял «серебро» на Универсиаде в Красноярске

Новости 08.03.2019 18:15 73

8 марта в Красноярске прошли финальные забеги в командных смешанных спринтах классическим стилем XXIX Всемирной зимней универсиады. Андрей Собакарев с Полиной Некрасовой на них завоевали серебряные медали, сообщает сайт «Новости Горного Алтая».

В борьбе на последнем круге они уступили 10 секунд победителям гонки Александру Терентьеву и Христине Мацокиной. Бронзовые медали получили финские спортсмены.

Напомним, Андрей Собакарев учится на четвертом курсе психолого-педагогического факультета Горно-Алтайского государственного университета. На универсиаде он уже завоевал бронзу в спринте свободным стилем.

Коронная дистанция Андрея – 30 км классическим стилем (масс-старт). Именно на этой дистанции он добивался наибольших успехов. На универсиаде эта гонка пройдет в последний день соревнований, 12 марта.