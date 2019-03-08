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В Новосибирске автомобиль насмерть сбил пешехода

Новости
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В ночь на 8 марта автомобиль в Новосибирске сбил 2 человек, переходивших дорогу в зоне пешеходного перехода, сообщает главное управление МВД России по Новосибирской области.

По предварительным данным, мужчина 1972 года рождения, управляя автомобилем Skoda Rapid, двигался по улице Немировича-Данченко, и у дома N142 сбил двух пешеходов, переходивших проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. После этого его машина столкнулась с автомобилем Subaru Forester.

В результате ДТП на месте скончался один из пешеходов. Второй госпитализирован в больницу с травматической ампутацией голени и ушибом головного мозга.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства произошедшего и личность погибшего устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: vladtime.ru

#Новосибирск #ДТП #смерть