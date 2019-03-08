«Алтай-Кокс» поздравил сотрудниц с международным женским днем

Новости 08.03.2019 13:33 47

Алтай-Кокс в Международный женский день организовал для сотрудниц праздничный концерт, креативную площадку для фотосессий, награждение и розыгрыш призов.

Восемнадцать работниц завода получили почетные грамоты и благодарности от предприятия и профсоюзного комитета.

На праздничной сцене выступили чемпионы высшей лиги КВН – команда «Дети лейтенанта Шмидта».

Завершился концерт праздничной лотереей. Десять заводчанок выиграли сертификаты на посещение SPA-салона. В фойе заводоуправления открыли фотозону с оригинальными композициями из воздушных шаров и живых зеркальных скульптур – эффектный фон для профессиональных фотосессий.

В этот праздничный день подвели итоги творческого конкурса женсовета «Весенний букет». Сотрудницы завода создали букеты из бумаги, шерсти, бисера, цветных ленточек, атласных тканей. Победителем стала Ольга Соболева, дозировщик углеподготовительного цеха.

«Алтай-Кокс» (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.