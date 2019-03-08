МЧС: очередной взрыв газа разрушил дом в Алтайском крае

Новости 08.03.2019 13:03 76

В доме по улице Лесная села Ребриха Алтайского края произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

В результате происшествия было частично повреждено строение (дом деревянный, площадью около 20 квадратных метров). Хозяйка жилья, находившаяся на момент происшествия дома, осмотрена врачами "скорой помощи", серьёзных травм не получила, не госпитализирована. Наиболее вероятная причина случившегося - нарушение правил безопасной эксплуатации газового оборудования, - сообщают сотрудники МЧС.

Напомним, накануне в двухквартирном жилом доме в поселке Малиновском Алтайского края из-за взрыва бытового газа случился пожар. Погибли два человека, еще двое получили серьезные травмы.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил краевому министерству здравоохранения принять все необходимые меры для оказания медицинской помощи пострадавшим.