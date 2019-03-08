В Бийске впервые пройдут соревнования по зимнему троеборью

Новости 08.03.2019 12:31 74

Трехэтапные соревнования по бегу, лыжам и на велодистанции пройдут 8 марта в сосновом лесу в пригороде Бийска. Первенство проведут в формате открытой тренировки. Для абсолютных победителей предусмотрены призы, сообщает сайт правительства Алтайского края.

«Вначале триатлеты пробегут три километровых круга «на своих двоих», затем пять километров будут крутить педали, а финишные петли по 2,5 километра им предстоит сделать на лыжах. Участвовать в первенстве планируют не только бийчане, но и жители других территорий края, соседи-новосибирцы и отдыхающие в это время в Белокурихе. Самые расторопные получат велосипед и лыжи напрокат, если заранее их забронируют», - сообщает офсайт Алтайского края со ссылкой на газету «Моя земля».

8 марта триатлеты стартуют в 15 часов от ДЮШС-1 по лыжам (Бийск, ул. Ивана Тургенева, 66а). Подробности размещения – в группе altai3race ВКонтакте.

На спортивную часть организаторы - сообщество Altai3race и Федерация триатлона Алтайского края - отводят два часа, в финале участникам предложат чай с угощениями. 9 марта триатлетам предлагают побывать на международном фестивале «Сибирская Масленица» под Белокурихой.

Триатлон (троеборье) - последовательное прохождение без остановки трех этапов, каждый из которых представляет собой отдельный вид спорта.