СМИ: бывший барнаульский полицейский, замешанный в деле Надвоцкого, отпущен домой из СИЗО

Новости 02.01.2019 1:15 41

Экс-полицейский Евгений Гречишкин, которому было предъявлено обвинение в посредничестве в получении взятки, пошел на сделку со следствием. Он был замешан в громкой истории с начальником антикоррупционного отдела Алтайского главка Вадима Надвоцкого.

Как пишет "ТОЛК", в настоящее время Гречишкина отпустили домой из под стражи. Напомним, Вадима Надвоцкого обвиняют во взятке в размере 5 млн рублей. По версии следствия, полковник полиции при посредничестве Евгения Гречишкина получил от предпринимателя деньги за прекращение проверок предприятия.

По данным СМИ, предприятие работает по франшизе "Лукойл". Речь, скорее всего, идет о компании "Горно-Алтайск нефтепродукт".

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Вадим Надвоцкий арестован пока до 13 января 2019 года. Он просил суд о домашнем аресте. По последним данным, полковник признал свою вину. Евгений Гречишкин занимал должность замначальника краевого управления экономической безопасности МВД, - это была одна из причин, по которой экс-полицейскому также была выбрана мера пресечения под стражей. Суд счел, что он обладает административным ресурсом и знаком со свидетелями, проходящими по делу. Ранее они находились у него в подчинении.