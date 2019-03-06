Жители Рубцовска жалуются на невыносимый запах нечистот в подвалах и на улице

Новости 08.03.2019 9:45 225

В ночь с 6 на 7 марта сотрудники «Рубцовского водоканала» расчистили место провала канализационного коллектора в районе ТЦ «Флагман» на проспекте Ленина, установили металлические конструкции для перекрытия верхнего свода коллектора, сообщает официальный сайт Рубцовска.

Кроме того, ремонтная бригада залила бетоном ранее пробитый котлован и засыпала его грунтом. 7 марта рабочие подсыпали это место щебнем. По итогам работ специалисты убедились, что планируемый способ решения проблемы – горизонтально направленное бурение и прокладка параллельной нитки канализационного коллектора – оптимальный вариант будущего ремонта.

Напомним, накануне работ коммунальщики обнаружили просадку дороги, вскрыли асфальт и увидели прямо под дорогой пустоты. Чуть ранее, 5 марта, в городе ввели режим «ЧС» из-за обрушения центрального канализационного коллектора.

По словам экспертов, землю под дорогой смыло водой, которая просочилась из канализации. Провал случился на пересечении проспектов Ленина и Рубцовского. На место аварии прибыла тяжёлая техника. Автомобильное движение было перекрыто.

Основным камнем преткновения стал тот факт, что из-за аварийного состояния центрального коллектора нельзя было остановить сток в целом. Пока работали ремонтные бригады, уровень жидкости трубе канализации понижали при помощи трех насосов.

7 марта, сообщил директор Рубцовского водоканала Евгений Зазнобин, протечку устранили, провал грунта засыпали и открыли дорогу для автомобилистов.

Сейчас город ждет прибытия новой трубы для центрального коллектора. Доставка её займет несколько дней, а в целом восстановительные мероприятия планируется вести в течение двух недель. До сих пор жильцы окрестных домов жалуются на невыносимый запах нечистот в подвалах и на улице.

«Политсибру» продолжит следить за развитием ситуации.