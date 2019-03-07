Афиша «Политсибру»: куда сходить в Барнауле 8-10 марта

Международный женский день – это не только повод поздравить прекрасную половину Барнаула, но и весело провести праздничные выходные. «Политсибру» подготовил афишу мероприятий, где каждый найдет себе развлечение по душе.
Рейтинг на Кинопоиске: 6,1
После столкновения с враждующими инопланетянами пилот военно-воздушных сил Кэрол Дэнверс обретает суперсилу и становится неуязвимой. Героине предстоит совладать со своими новыми способностями, чтобы противостоять могущественному врагу.
Рейтинг на Кинопоиске: -,-
Гурвинек — умный и жизнерадостный десятилетний мальчик, страстно желающий только одного — завершить последний уровень невероятно сложной компьютерной игры. Тогда его имя попадет в заветный Зал Славы, задиры из школы наконец-то признают его, и даже рассеянный отец сможет им гордиться. Но победа в виртуальной игре становится только началом настоящего путешествия Гурвинека, его верного пса и их невозмутимой соседки в давно забытый мир старинного городского музея игрушек. Гурвинек случайно активирует легендарный волшебный диск, который оживляет не только музей и всех его удивительных обитателей, но и чудовищного престарелого кукловода!
Рейтинг на Кинопоиске: 8,0
В далеком будущем возвращающийся на Землю грузовой космический корабль перехватывает исходящий с неизвестной планеты неопознанный сигнал. Экипаж, в соответствии с основными инструкциями, обязан найти и исследовать источник сигнала. Оказавшись на планете, астронавты повсюду обнаруживают неопознанные предметы, по виду напоминающие гигантские коконы.
Рейтинг на Кинопоиске: 6,1
В 1999 году отличница Селеста чудом выжила, когда её одноклассник устроил в школе стрельбу. Под впечатлением от несчастья она написала песню — и проснулась знаменитой. Стремительный взлет, срежиссированный опытным менеджером и подпитанный жадным интересом публики к трагедии, превратил её в мировую суперзвезду. Спустя 20 лет карьера Селесты пошла на спад, а скандальный эпизод на пресс-конференции грозит и вовсе ее уничтожить. Теперь упрямой звезде предстоит разобраться со своими личными и семейными проблемами и при этом не сойти с ума, пытаясь сохранить хрупкую грань между славой и реальной жизнью.
Где: Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина
Когда: 9 марта в 17:30
В знакомом сюжете о Голохвастове видна трагическая история провинциальной барышни Прони, воспитанной на гламурных образах того времени. Ориентируясь на «лучшие» образчики светской тусовки конца 19 века, главная героиня спектакля мечтает учиться в «пенционе», любить не галушки да пироги, а «пельцины и нанасы», и уж если замуж, то обязательно за первого кавалера города.
Где: Молодежный театр Алтая
Когда: 9 марта в 17:00
Театр не случайно обращается к одному из лучших русских «романов воспитания», впервые выпущенному в свет отдельным изданием 170 лет назад, в 1848 году. Постановщики хотят привлечь особое внимание молодой зрительской аудитории к извечным вопросам взросления: столкновения романтических юношеских идеалов с жёсткой, порой беспощадной реальностью.
Зрители смогут проследить судьбу юного Александра Адуева, поехавшего из деревни покорять столичный Петербург. Какие люди и события изменят отношение наивного и восторженного героя к жизни? Удастся ли ему сохранить чистоту души и верность возвышенным мечтам?
Где: Алтайский государственный театр музыкальной комедии
Когда: 8 марта в 17:00
Маркиз Жестен де Фоблаз и его жена Мадлен возвращаются домой из свадебного путешествия. День их прибытия совпадает с долгожданным светским событием – балом в отеле «Савой». Молодые собираются провести этот вечер дома, но их планы нарушает целая череда неожиданных событий. Жестен получает письмо от своей бывшей возлюбленной Танголиты – когда-то он имел неосторожность пообещать ей один ужин в любое время и в любом месте, которые она выберет. Час расплаты настал – Танголита ждет маркиза в отеле «Савой». Под благовидным предлогом Жестен уезжает на бал, но Мадлен, чувствуя неладное, отправляется вслед за мужем…
Где: проспект Комсомольский, 128
Когда: 8 марта в 15:00
Вы узнаете, как развивались представления о Красной планете. Увлекательное путешествие к загадочной Красной планете погружает в атмосферу марсианских хроник: грандиозный вулкан Олимп и крупнейшая марсианская долина Маринер, экзотические песчаные дюны и русла давно высохших марсианских рек. Опустившись на Марс, вы почувствуете себя первопроходцами, ведь никто и никогда еще не ступал на поверхность этой планеты.
Где: село Новотырышкино
Когда: 9 марта в 11:00
«Сибирская Масленица» — фестиваль, выросший от локального праздника до широкомасштабного мероприятия. В 2014 году ему был присвоен статус международного Фестиваля фестивалей. В 2016 году «Сибирская Масленица» завоевала Гран-при регионального этапа Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. В 2017 году фестиваль завоевал Гран-при Всероссийской профессиональной премии «Грани Театра масс» в номинации «Лучший национальный праздник». В 2018 году Алтайский край вошел в ТОП-10 для путешествий на Масленицу.
Фестиваль проводится в селе Новотырышкино рядом с городом-курортом федерального значения Белокурихой на территории туристско-развлекательного комплекса «Сибирское подворье». Количество посетителей фестиваля за десять лет выросло с нескольких сотен до 35 000 человек. География фестиваля: девять регионов Сибирского федерального округа и 8 стран, включая Швецию, Данию, Италию, Францию, Турцию, Китай, Германию, Казахстан. В программе фестиваля – масленичные гуляния, катания на тройках, конноспортивный праздник.
В рамках фестиваля проводятся конкурсы, посвященные сохранению народных традиций: «Наша Масленица» (конкурс по созданию оригинальных масленичных чучел), «Моя родословная» (конкурс семейной истории), «Деревенский половик» (конкурс, посвященный возрождению ткачества), «Как по маслу» (конкурс по созданию необычных саней.
Подробнее читайте в нашем материале.