Афиша «Политсибру»: куда сходить в Барнауле 8-10 марта

Новости 07.03.2019 17:30 60

Международный женский день – это не только повод поздравить прекрасную половину Барнаула, но и весело провести праздничные выходные. «Политсибру» подготовил афишу мероприятий, где каждый найдет себе развлечение по душе.

Кинотеатры

Капитан Марвел 16+

Рейтинг на Кинопоиске: 6,1

После столкновения с враждующими инопланетянами пилот военно-воздушных сил Кэрол Дэнверс обретает суперсилу и становится неуязвимой. Героине предстоит совладать со своими новыми способностями, чтобы противостоять могущественному врагу.

Гурвинек. Волшебная игра 6+

Рейтинг на Кинопоиске: -,-

Гурвинек — умный и жизнерадостный десятилетний мальчик, страстно желающий только одного — завершить последний уровень невероятно сложной компьютерной игры. Тогда его имя попадет в заветный Зал Славы, задиры из школы наконец-то признают его, и даже рассеянный отец сможет им гордиться. Но победа в виртуальной игре становится только началом настоящего путешествия Гурвинека, его верного пса и их невозмутимой соседки в давно забытый мир старинного городского музея игрушек. Гурвинек случайно активирует легендарный волшебный диск, который оживляет не только музей и всех его удивительных обитателей, но и чудовищного престарелого кукловода!

Чужой 16+

Рейтинг на Кинопоиске: 8,0

В далеком будущем возвращающийся на Землю грузовой космический корабль перехватывает исходящий с неизвестной планеты неопознанный сигнал. Экипаж, в соответствии с основными инструкциями, обязан найти и исследовать источник сигнала. Оказавшись на планете, астронавты повсюду обнаруживают неопознанные предметы, по виду напоминающие гигантские коконы.

Вокс люкс 16+

Рейтинг на Кинопоиске: 6,1

В 1999 году отличница Селеста чудом выжила, когда её одноклассник устроил в школе стрельбу. Под впечатлением от несчастья она написала песню — и проснулась знаменитой. Стремительный взлет, срежиссированный опытным менеджером и подпитанный жадным интересом публики к трагедии, превратил её в мировую суперзвезду. Спустя 20 лет карьера Селесты пошла на спад, а скандальный эпизод на пресс-конференции грозит и вовсе ее уничтожить. Теперь упрямой звезде предстоит разобраться со своими личными и семейными проблемами и при этом не сойти с ума, пытаясь сохранить хрупкую грань между славой и реальной жизнью.

Театры

За двумя зайцами 12+

Где: Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина

Когда: 9 марта в 17:30

В знакомом сюжете о Голохвастове видна трагическая история провинциальной барышни Прони, воспитанной на гламурных образах того времени. Ориентируясь на «лучшие» образчики светской тусовки конца 19 века, главная героиня спектакля мечтает учиться в «пенционе», любить не галушки да пироги, а «пельцины и нанасы», и уж если замуж, то обязательно за первого кавалера города.

Карьера & Фортуна 16+

Где: Молодежный театр Алтая

Когда: 9 марта в 17:00

Театр не случайно обращается к одному из лучших русских «романов воспитания», впервые выпущенному в свет отдельным изданием 170 лет назад, в 1848 году. Постановщики хотят привлечь особое внимание молодой зрительской аудитории к извечным вопросам взросления: столкновения романтических юношеских идеалов с жёсткой, порой беспощадной реальностью.

Зрители смогут проследить судьбу юного Александра Адуева, поехавшего из деревни покорять столичный Петербург. Какие люди и события изменят отношение наивного и восторженного героя к жизни? Удастся ли ему сохранить чистоту души и верность возвышенным мечтам?

Бал в «Савойе» 16+

Где: Алтайский государственный театр музыкальной комедии

Когда: 8 марта в 17:00

Маркиз Жестен де Фоблаз и его жена Мадлен возвращаются домой из свадебного путешествия. День их прибытия совпадает с долгожданным светским событием – балом в отеле «Савой». Молодые собираются провести этот вечер дома, но их планы нарушает целая череда неожиданных событий. Жестен получает письмо от своей бывшей возлюбленной Танголиты – когда-то он имел неосторожность пообещать ей один ужин в любое время и в любом месте, которые она выберет. Час расплаты настал – Танголита ждет маркиза в отеле «Савой». Под благовидным предлогом Жестен уезжает на бал, но Мадлен, чувствуя неладное, отправляется вслед за мужем…

Планетарий

Тайны Красной планеты 10+

Где: проспект Комсомольский, 128

Когда: 8 марта в 15:00

Вы узнаете, как развивались представления о Красной планете. Увлекательное путешествие к загадочной Красной планете погружает в атмосферу марсианских хроник: грандиозный вулкан Олимп и крупнейшая марсианская долина Маринер, экзотические песчаные дюны и русла давно высохших марсианских рек. Опустившись на Марс, вы почувствуете себя первопроходцами, ведь никто и никогда еще не ступал на поверхность этой планеты.

Масленица-2019

Сибирская масленица

Где: село Новотырышкино

Когда: 9 марта в 11:00

«Сибирская Масленица» — фестиваль, выросший от локального праздника до широкомасштабного мероприятия. В 2014 году ему был присвоен статус международного Фестиваля фестивалей. В 2016 году «Сибирская Масленица» завоевала Гран-при регионального этапа Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. В 2017 году фестиваль завоевал Гран-при Всероссийской профессиональной премии «Грани Театра масс» в номинации «Лучший национальный праздник». В 2018 году Алтайский край вошел в ТОП-10 для путешествий на Масленицу.

Фестиваль проводится в селе Новотырышкино рядом с городом-курортом федерального значения Белокурихой на территории туристско-развлекательного комплекса «Сибирское подворье». Количество посетителей фестиваля за десять лет выросло с нескольких сотен до 35 000 человек. География фестиваля: девять регионов Сибирского федерального округа и 8 стран, включая Швецию, Данию, Италию, Францию, Турцию, Китай, Германию, Казахстан. В программе фестиваля – масленичные гуляния, катания на тройках, конноспортивный праздник.

В рамках фестиваля проводятся конкурсы, посвященные сохранению народных традиций: «Наша Масленица» (конкурс по созданию оригинальных масленичных чучел), «Моя родословная» (конкурс семейной истории), «Деревенский половик» (конкурс, посвященный возрождению ткачества), «Как по маслу» (конкурс по созданию необычных саней.

Подробнее читайте в нашем материале.