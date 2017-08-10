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Барнаульский школьник умер от менингита

Новости
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Ученик второго класса скончался в Барнауле от менингококковой инфекции, сообщает сайт «Толк» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Алтайского края.

По словам заведующей отделением профилактики инфекционных болезней краевого центра эпидемиологии Ирины Переладовой, родители сразу же вызвали ребенку участкового врача, который прописал лечение.

«У ребенка был кашель, насморк. Врачи прописали лечение. Но родители, видя, что состояние ребенка ухудшается, пытались справляться сами. И скорую помощь вызвали только тогда, когда появилась сыпь» , – рассказала Переладова.

Врач отметила, что медицинскую помощь ребенку начали оказывать в машине скорой помощи. К сожалению, ребенку помочь не удалось. Он умер в больнице.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: kirov-portal.ru

#школьник #смерть #менингит