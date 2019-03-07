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Спасатели рассказали, кто виноват в трагедии со взрывом газа в Завьяловском районе

Новости
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В ГУ МЧС по Алтайскому краю назвали предварительную причину взрыва газа в селе Малиновское Завьяловского района. Напомним, в результате происшествия два человека погибли и два пострадали.

В алтайском поселке Малиновский из-за взрыва газа погибли люди

В алтайском поселке Малиновский из-за взрыва газа погибли люди

Новости

На пожаре погибли два человека

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«Площадь пожара составила 48 квадратных метров. Предположительно причиной трагедии явилось воспламенение газовоздушной смеси при нарушении правил эксплуатации, либо неисправности газовых приборов», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Следственный комитет по Алтайскому краю трактует причину трагедии по-другому.

«По версии следствия, во время замены газового баллона погибшим мужчиной, произошла утечка газа и его возгорание, а в последующем взрыв», - пишет пресс-служба СУ СК.

Следователи проводят доследственную проверку. Уточняется, что в результате происшествия погиб 81-летний хозяин дома и его 49-летняя дочь. С отравлением угарным газом в медицинское учреждение госпитализирована 82-летняя супруга погибшего и 18-летняя внучка.

Автор: Политсиб.ру

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

#МЧС #Пожар #Происшествия