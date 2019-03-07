«Россельхозбанк» инвестировал в экономику Алтайского края почти 10 млрд рублей

Новости 07.03.2019 15:45 56

За время деятельности алтайский региональный филиал «Россельхозбанка» направил на инвестиционное кредитование экономики региона свыше 9,65 млрд рублей. В 2018 году на эти цели выдано более 616 млн рублей, сообщает пресс-служба предприятия.

Одним из клиентов, оформившим инвестиционный заём в 2018 году, стало ООО «Вирт» в Целинном районе. На кредитные средства компания приобрела комплектное мельничное оборудование – мукомольный комплекс для переработки зерна мягкой пшеницы производительностью 90 тонн в сутки.

«Инвестиционная поддержка сельхозтоваропроизводителей - одно из основных направлений работы Россельхозбанка в регионе. Благодаря инвестиционным кредитам, аграрии края могут улучшать материально-техническую базу своих предприятий и обеспечивать высококачественной продукцией не только наш край, но и другие субъекты Российской Федерации», - отметил директор алтайского филиала банка Владимир Богданов.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.