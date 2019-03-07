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Федеральный проект «Герои с нашего двора» пришел в Бийск

Новости
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Бийск стал вторым городом Алтайского края, «зашел» федеральный проект «Герои с нашего двора». Первые баннеры с фото лучших спортсменов наукограда появились в нём ещё в прошлом году. Тогда бийчане познакомились со своими лучшими боксёрами и борцами. С марта успешные молодые спортсмены будут появляться на улицах Бийска регулярно, сообщает сайт «Алтайский спорт».

«В первую неделю марта тысячи бийчан узнали в лицо таких юных спортсменов, как каратисты Руслан Арабский и Артём Петров, теннисисты Ольга Вандакурова и Лев Ильичёв, рукопашник Александр Мариенко», - рассказала руководитель федерального проекта в Алтайском крае Анна Серова.

Акция «Герои с нашего двора» действует в рамках федерального проекта «Детский спорт». В ней уже приняли участие сотни юных спортсменов региона. В Барнауле первые портреты юных спортсменов жители увидели ещё в 2017 году. По замыслу организаторов, баннеры пропагандируют здоровый образ жизни, повышают узнаваемость среди юношества их выдающихся сверстников.

Изначально проект стартовал в 2017 году в Новосибирской области, а затем пришёл на Алтай.

«Чтобы привлечь ребятишек в спорт, отвлечь от компьютера, пагубных привычек, решили сделать визуализацию с привлечением их сверстников, которые добились значительных результатов по различным видам спорта», - объяснил замысел акции руководитель федерального проекта «Детский спорт» по СФО Александр Борматов.

В целом по стране «Героев с нашего двора» увидели в десяти регионах, еще в восьми регионах он находится на стадии запуска.

«Думаю, что работа по увеличению географии проекта только продолжится. Сам проект имеет несколько серий: «Герои с нашего двора», «Герои с неограниченными возможностями», в Новосибирске запущено направление «Сила традиций», около месяца назад запущена серия «Тренер с нашего двора. Мы не просто сохраняем баннеры, а прикрепляем их к тем адресам, где дети тренируются, с рейтингами и контактами секций, с возможностью комментирования родителями, с сегментированием по видам спорта», - отметил Борматов.

Более 150 юных спортсменов из Алтайского края попали на баннеры «Герои нашего двора»

Более 150 юных спортсменов из Алтайского края попали на баннеры «Герои нашего двора»

Новости

На улицах Барнаула и Бийска размещено около 100 баннеров

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Автор: Политсиб.ру

Фото: vk.com/cxnewsaltai

#Герои с нашего двора #Бийск #проект