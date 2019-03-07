Федеральный проект «Герои с нашего двора» пришел в Бийск

Новости 07.03.2019 11:40 69

Бийск стал вторым городом Алтайского края, «зашел» федеральный проект «Герои с нашего двора». Первые баннеры с фото лучших спортсменов наукограда появились в нём ещё в прошлом году. Тогда бийчане познакомились со своими лучшими боксёрами и борцами. С марта успешные молодые спортсмены будут появляться на улицах Бийска регулярно, сообщает сайт «Алтайский спорт».

«В первую неделю марта тысячи бийчан узнали в лицо таких юных спортсменов, как каратисты Руслан Арабский и Артём Петров, теннисисты Ольга Вандакурова и Лев Ильичёв, рукопашник Александр Мариенко», - рассказала руководитель федерального проекта в Алтайском крае Анна Серова.

Акция «Герои с нашего двора» действует в рамках федерального проекта «Детский спорт». В ней уже приняли участие сотни юных спортсменов региона. В Барнауле первые портреты юных спортсменов жители увидели ещё в 2017 году. По замыслу организаторов, баннеры пропагандируют здоровый образ жизни, повышают узнаваемость среди юношества их выдающихся сверстников.

Изначально проект стартовал в 2017 году в Новосибирской области, а затем пришёл на Алтай.

«Чтобы привлечь ребятишек в спорт, отвлечь от компьютера, пагубных привычек, решили сделать визуализацию с привлечением их сверстников, которые добились значительных результатов по различным видам спорта», - объяснил замысел акции руководитель федерального проекта «Детский спорт» по СФО Александр Борматов.

В целом по стране «Героев с нашего двора» увидели в десяти регионах, еще в восьми регионах он находится на стадии запуска.

«Думаю, что работа по увеличению географии проекта только продолжится. Сам проект имеет несколько серий: «Герои с нашего двора», «Герои с неограниченными возможностями», в Новосибирске запущено направление «Сила традиций», около месяца назад запущена серия «Тренер с нашего двора. Мы не просто сохраняем баннеры, а прикрепляем их к тем адресам, где дети тренируются, с рейтингами и контактами секций, с возможностью комментирования родителями, с сегментированием по видам спорта», - отметил Борматов.