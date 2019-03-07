Рубцовску – жить? Как обеспечивается энергетическая безопасность города

Новости 07.03.2019 12:15 72

В разные годы Рубцовск переживал и подъёмы, и жёсткие кризисы. Многие жители помнят сложнейший период в 80-х годах прошлого века, когда город переживал проблемную ситуацию с теплом и канализационными сооружениями. Всё, что удалось сделать в те годы, дало возможность развития на несколько десятилетий. Пока система ЖКХ на новом этапе не дала сбои.

В последние несколько лет отопительную систему города лихорадило, бывали ситуации, когда угля хватало всего на пять часов. Действовать приходилось в авральном режиме. Однако всё это не могло продолжаться долго, нужны были перемены и системные решения. И с приходом в Рубцовск СГК была выработана стратегия и предприняты конкретные шаги для создания стабильной ситуации в теплоэнергетике города.

Компания модернизировала Южную тепловую станцию и пригласила ветеранов энергетики ознакомиться с произведёнными улучшениями. А также рассказать о проделанной работе, услышать вопросы и рекомендации от экспертов отрасли.

Теперь это ТЭЦ

Поездка группы ветеранов энергетики в Рубцовск состоялась накануне тестового запуска турбины – части нового комплекса оборудования модернизированной Южной тепловой станции. Вскоре станция, которая сейчас полностью отапливает город, получит право называться ТЭЦ.

По окончанию экскурсии по станции, директор Рубцовского подразделения СГК Максим Новов ответил на вопросы ветеранов и журналистов.

- В чём качественное отличие нового оборудования и почувствуют ли жители на себе перемены, которые произошли на станции?

- Установка нового оборудования произведена для того, чтобы рубцовчане никак не ощутили на себе то, что происходит в городе на тепловых сетях. Здесь, на станции, появились два новых котла, турбинное отделение и современный щит управления. Всё это произведено по последнему слову техники российскими предприятиями. Турбина приехала из Санкт-Петербурга, генератор произведён новосибирским «Элсибом», котлы построены в Бийске.

Для монтажа оборудования приглашены специалисты из разных регионов страны, сейчас на площадке работают ребята из Москвы и буквально со всей Сибири - Красноярска, Кемерово, Барнаула, Новосибирска, Новокузнецка. Мы большая компания, работаем на территории всего СФО, поэтому можем себе позволить привлечь лучших экспертов, которые умеют налаживать именно эту современную технику.

- Ваши сотрудники перенимают опыт приглашённых специалистов?

- Да, приглашённые эксперты работают в тесной связке с нашими местными специалистами. Гости, наладив оборудование, уедут, а эксплуатировать его будет наша команда. Важно, чтобы это было экономично, эффективно и правильно. Кстати, в штатном режиме новая турбина должна заработать уже весной.

- Какого результата вы ожидаете?

- В результате всех этих мероприятий будет повышена надёжность всего теплосетевого комплекса Рубцовска. В том числе будет усилено электроснабжение нашего предприятия. Сегодня мы подключены к двум линиям МРСК Сибири, но наша турбина станет третьим источником питания. Таким образом, будут исключены ситуации, когда из-за аварии на электросетях останавливается электроснабжение. Результатом станет достижение полной энергетической безопасности города.

Инвестиции будут продолжены

- Размер инвестиций в рубцовский проект – 2 миллиарда рублей. Эта сумма обеспечила объединение двух контуров, переход на один источник теплоснабжения в городе вместо двух и соответствующая реконструкция Южной тепловой станции.

Эти крупные единовременные инвестиции понадобились, чтобы реализовать нашу стратегию теплоснабжения города. В дальнейшем инвестиции – правда, в меньших масштабах – продолжатся, потому что энергетическое предприятие без обновления прожить не может. Сегодня в теплоэнергетическом комплексе города есть несколько проблемных участков, на которых мы собираемся сосредоточиться в ближайшее время.

В первую очередь – осталось 12 малых котельных в западной части города, которые мы планируем реконструировать. Одну уже подключили к магистральному трубопроводу от ЮТС. Остальные котельные, по нашей задумке, должны быть заменены на новые автоматические котельные, либо переключены на централизованное теплоснабжение от Южной тепловой станции.

Вторая наша задача в Рубцовске – это реконструкция тепловых сетей. 77% их них уже выработали свой срок службы. Понятно, 380 км сетей одномоментно не поменять, но наши инвестиционные планы направлены, в том числе, и в эту сторону.

Ворота в Азию

После экскурсии по обновлённой Южной тепловой станции, и по завершению беседы с председателем Союза промышленников Алтайского края Виктором Мещеряковым, главой администрации Рубцовска Дмитрием Фельдманом ветераны высказали своё мнение по поводу увиденного. Экс-директор филиала ОАО «СО ЕЭС» Алтайское Региональное диспетчерское управление Сергей Спиридонов подчеркнул, что реконструкция ЮТС – это «качественный скачок вперёд и неплохой задел на будущее»:

- Поскольку я всю трудовую деятельность занимался оперативным управлением объектами энергетики края, всё увиденное для меня не ново. Но совершенно поражает скорость и качество выполненных работ.

- Рубцовск был достаточно проблемным городом в плане теплоэлектроснабжения, но сейчас всё качественно изменилось, - сказал гендиректор «Алтайская конденсационная электрическая станция» Валерий Ларионов. – Считаю важным отметить абсолютно правильное решение, что на станции сделана собственная генерация. Это аспект надёжности, теперь он обеспечен.

Некоторые участники отмечали, что две зимы не могут в полной мере показать эффект преобразований. В процессе работы действительно выявляются небольшие неполадки в работе тепловых сетей и оборудования станции, но специалисты оперативно их решают.

Говоря о результатах, которые должны произойти после налаживания теплообеспечения города Рубцовска, экс-губернатор Алтайского края, президент АлтГТУ Лев Коршунов увидел более масштабную перспективу.

- Главная задача, которая решается здесь – пока это не осознаётся огромным количеством людей – это обеспечение инвестиционной привлекательности Рубцовска. Город находится на широком пути в Среднюю Азию, в своё время было много проектов, в которых учитывалось его выгодное географическое положение. Думаю, что возникнут новые идеи и сюда привлекутся деньги, объекты.