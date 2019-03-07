«8 главных признаний»: «ЕР» и алтайские активисты запустили поздравительную акцию

Новости 07.03.2019 11:20 58

8 марта «Единая Россия» и «Молодая Гвардия» в Алтайском крае запускает интернет-флешмоб «8 главных признаний», приуроченный к празднованию Международного женского дня. Члены партии, сторонники, молодогвардейцы присоединятся к акции.

Единороссы предлагают принять участие в акции всем желающим. Участникам необходимо разместить в социальных сетях свои фотографии совместно с любимыми дамами, написать к фото пост о признании в одном из восьми главных чувств: любви, верности, заботе, нежности, ласке, доброте, доверии или искренности, а, может, и в нескольких сразу. Также необходимо добавить теги #восемьпризнаний, #ЕР22, #МГЕР22. Далее нужно передать виртуальную эстафету своим друзьям, коллегам, знакомым, отметив их аккаунт в социальных сетях.

Кроме того, 8 марта в Барнауле активисты «Молодой Гвардии» поздравят женщин в центральной части города. Они проведут небольшую тематическую викторину о Международном женском дне и вручат цветы всем прохожим представительницам прекрасной половины.

Ранее, 6 марта, барнаульские молодогвардейцы провели акцию «Мартовская открытка» в торговом центре «Пионер». Так, каждый желающий мог подписать открытку с особым дизайном от «Молодой Гвардии», которую в преддверии 8 марта доставили получателю.