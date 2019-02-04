Прокуратура в Приморье избавила от мандатов 38 «забывчивых» депутатов. Чем ответит Алтай?

Новости 07.03.2019 10:33 153

В Приморье по инициативе прокуратуры прекращены полномочия 38 депутатов представительных органов местного самоуправления, нарушивших требования законодательства о противодействии коррупции. В Алтайском крае подобной статистики региональное надзорное ведомство не ведет, однако исходя из обрывочных сообщений, можно утверждать, что число таких эпизодов не превышает 10.

Как сказано на сайте прокуратуры Приморского края, в ходе проверки исполнения антикоррупционного законодательства выявлены нарушения требований ст. 40 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Речь идет о лицах, замещающих муниципальные должности.

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Установлено, что 38 депутатов представительных органов местного самоуправления не исполнили (или ненадлежащим образом исполнили) обязанности по представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Так, ими не были отражены сведения о наличии в собственности объектов недвижимого имущества, транспортных средств, об открытых банковских счетах и размещенных на них средствах.

Материалы проверок направлены прокуратурой губернатору для реализации полномочий по обращению с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутатов-нарушителей. На основании решений, принятых судами по искам и органами местного самоуправления, полномочия 38 народных избранников досрочно прекращены.

Напомним, в Алтайском крае в настоящее время прокуратура требует лишить мандатов депутатов представительных органов в нескольких городах. Среди них Барнаул и Бийск. В Рубцовске и Новоалтайске народным избранникам удалось доказать свою невиновность, не прибегая к судебным разбирательствам.

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Между тем еще в конце 2018 года сообщалось, что свои места в представительном органе потеряли два народных избранника из Шелаболихинского района. Досрочно покинуть места в местных советах были вынуждены депутаты в Тальменском и Солонешенском районах.

«Политсибру» обратился с запросом в региональное надзорное ведомство с просьбой предоставить статистику, аналогичную приморской, за 2018 год.