Алтайский край оказался самым «культурно-скупым» регионом

Новости 07.03.2019 10:15 192

Алтайский край занял последнее место в рейтинге регионов по затратам на культуру. Согласно рейтингу «Новых известий», на культуру на одного жителя края в 2018 году пришлось чуть больше 302 рублей. Таким образом, край вошел в десятку самых «культурно-скупых» российских регионов.

По мнению депутата Госдумы, первого заместителя председателя Комитета по культуре Елены Драпеко, данный показатель свидетельствует о том, что на Алтае есть задачи важнее.

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«Посмотрите бюджет Ямало-Ненецкого АО и бюджет Алтайского края. И вы всё поймёте. Общая сумма складывается из денег, которые вкладывает субъект РФ и денег, которые даёт федеральное правительство. В Ненецком округе своих денег много. А на Алтае были стихийные бедствия. У них аграрный сектор находится в катастрофическом состоянии, очевидно, что в первую очередь надо тратить деньги на подъем сельского хозяйства», - пояснила Елена Драпеко.

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В 2018 году расходы по статье «Культура» в регионе составили 711 тыс. 458 рублей, в 2019 году цифра меньше – 668 тыс. 729 рублей.

Больше всего из сибирских регионов на культуру тратится Республика Тыва. Там на культуру на одного человека пришлось чуть больше 1491 рубля. Далее идет Хакасия – 1287,7 рублей, Красноярский край – 1190,2, Республика Алтай – 886,2, Омская область – 829,1, Новосибирская область - 701,2, Иркутская область – 681,3, Томская область – 613,4, Кемеровская область – 441,1.